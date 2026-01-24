Frankreich hat sich im Kampf um den Halbfinaleinzug mit einem Rekordauftritt zurückgemeldet. Zwei Tage nach der Niederlage gegen Dänemark (29:32) deklassierte der EM-Champion chancenlose Portugiesen mit 46:38 (28:15) - nie zuvor fielen so viele Tore in einem EM-Spiel. Zudem stellten die Franzosen einen Rekord für die meisten Treffer in einer Halbzeit auf.

Von Beginn an entwickelte der Europameister eine Wucht, der Portugal samt ihres Brüderpaars Francisco und Martim Costa nichts entgegenzusetzen hatte. In der zweiten Hälfte gingen die Franzosen leicht vom Gas.