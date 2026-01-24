Frankreichs Dika Mem jubelt am 24.01.2026 in Dänemark.
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Frankreich spielt Portugal an die Wand

Handball-EM 2026
Frankreich spielt Portugal an die Wand
Handball-EM 2026
Frankreich spielt Portugal an die Wand
  24.01.2026

Im zweiten Hauptrundenspiel kommt Frankreichs Tormaschine in Fahrt. 46:38 schlägt der Titelverteidiger Portugal und ist damit nach der Niederlage gegen Dänemark wieder in der Spur.

Handball-EM 2026
Frankreich spielt Portugal an die Wand

Frankreich hat sich im Kampf um den Halbfinaleinzug mit einem Rekordauftritt zurückgemeldet. Zwei Tage nach der Niederlage gegen Dänemark (29:32) deklassierte der EM-Champion chancenlose Portugiesen mit 46:38 (28:15) - nie zuvor fielen so viele Tore in einem EM-Spiel. Zudem stellten die Franzosen einen Rekord für die meisten Treffer in einer Halbzeit auf.

Von Beginn an entwickelte der Europameister eine Wucht, der Portugal samt ihres Brüderpaars Francisco und Martim Costa nichts entgegenzusetzen hatte. In der zweiten Hälfte gingen die Franzosen leicht vom Gas.

