Handball-EM 2026 - Leichtes Spiel für Frankreich
- 15.01.2026
70 Tore im Auftaktspiel der Gruppe C: Titelverteidiger Frankreich löst bei der Handball-EM 2026 seine Aufgabe souverän und besiegt Tschechien mit 42:28.
