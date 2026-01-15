15.01.2026, Baerum, Oslo: Frankreichs Abwehrspieler Aymeric Minne (#04) versucht, im Vorrundenspiel der Männer bei der EHF Euro 2026 gegen Tschechien ein Tor zu erzielen.
Handball-EM 2026 - Leichtes Spiel für Frankreich

  • 15.01.2026

70 Tore im Auftaktspiel der Gruppe C: Titelverteidiger Frankreich löst bei der Handball-EM 2026 seine Aufgabe souverän und besiegt Tschechien mit 42:28.

