DHB-Trainer Alfred Gislason ist jetzt beim Interview.
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Gislason: "Angriff wie Abwehr überragend"

Gislason: "Angriff wie Abwehr überragend"
Gislason: "Angriff wie Abwehr überragend"
  19.01.2026

Mit dem Sieg gegen Spanien ist Deutschland in die Hauptrunde der Handball-EM eingezogen. Entsprechend zufrieden zeigte sich Bundestrainer Gislason im anschließenden Interview.

Gislason: "Angriff wie Abwehr überragend"

