Handball-EM 2026 - Gislason: "Angriff wie Abwehr überragend"
Gislason: "Angriff wie Abwehr überragend"
- 19.01.2026
Mit dem Sieg gegen Spanien ist Deutschland in die Hauptrunde der Handball-EM eingezogen. Entsprechend zufrieden zeigte sich Bundestrainer Gislason im anschließenden Interview.
Gislason: "Angriff wie Abwehr überragend"
- 19.01.2026
