Handball-EM 2026

Deutschlands Handballer treffen im Endspiel der Europameisterschaft auf Gastgeber Dänemark. Der Weltmeister und Olympiasieger gewann vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Jyske Bank Boxen sein Halbfinale gegen Island 31:28 (14:13) und spielt am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) gegen die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason um den Titel.

Deutschland und Dänemark waren bereits in der Hauptrunde an gleicher Stelle aufeinandergetroffen, dabei ging der Sieg mit 31:26 (13:12) an die Dänen. Rechtsaußen Lukas Zerbe hatte aber schon nach dem deutschen Sieg gegen Vizeweltmeister Kroatien im ersten Halbfinale (31:28) gesagt: "Keiner ist unschlagbar - auch Dänemark nicht."

Gegen Island hatte der Favorit aber viel Mühe. Nach einem schnellen 3:6-Rückstand ging Dänemark beim 9:8 (19.) erstmals in Führung. Doch es blieb bis weit in die zweite Hälfte spannend, ehe die Dänen aus einem 18:19 ein 23:20 machten (47.) und die Führung nicht mehr abgaben. Bester Werfer der Gastgeber war Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin mit sieben Treffern.