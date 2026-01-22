Handball-EM 2026 - Dänen sind zurück: Sieg gegen Frankreich

Vor 15.000 euphorisierten Fans in der ausverkauften Jyske Bank Boxen lieferten sich die beiden mit Weltklasse-Handballern gespickten Teams ein faszinierendes Match. Dänemarks Topstar Mathias Gidsel und der künftige Berliner Simon Pytlick trafen dabei auf Frankreichs Dika Men, der mit ihnen ab 2027 gemeinsam für die Füchse spielen wird.

Neun Minuten vor dem Ende führten die Franzosen 25:23, für die Dänen wurde es heikel. Mit einem 7:3-Zwischenspurt unter tosendem Jubel gelang dem Co-Gastgeber aber die Wende. Gidsel (9 Treffer) und Pytlick (8) waren die stärksten Dänen, bei Frankreich kam Aymeric Minne auf sieben Tore.