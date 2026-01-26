Albin Lagergren, Janus Smarason, Ellidi Snaer Vidarsson und Bjarki Mar Elisson am 25.01.26
Handball-EM 2026
ZDF

Handball-EM 2026 - Herber Dämpfer für Schweden

Handball-EM 2026
Herber Dämpfer für Schweden
Abspielen
ZDF
Handball-EM 2026
Herber Dämpfer für Schweden
  • 26.01.2026

Die bislang als einziges Team bei der EM ungeschlagene Schweden hat gegen Island beim 27:35 den Kürzeren gezogen. Damit liegt Island im Rennen ums Halbfinale wieder gut im Rennen.

Abspielen
Handball-EM 2026
Herber Dämpfer für Schweden

Die bislang als einziges Team bei der EM ungeschlagene Schweden hat gegen Island beim 27:35 den Kürzeren gezogen. Damit liegt Island im Rennen ums Halbfinale wieder gut im Rennen.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndHandball-EM 2026