Handball-EM 2026 - Herber Dämpfer für Schweden
- 26.01.2026
Die bislang als einziges Team bei der EM ungeschlagene Schweden hat gegen Island beim 27:35 den Kürzeren gezogen. Damit liegt Island im Rennen ums Halbfinale wieder gut im Rennen.
