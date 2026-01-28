Handball-EM 2026

Die kroatische Handball-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der EM. Der Vizeweltmeister sicherte sich das Ticket mit einem 27:25 (13:15) gegen Ungarn. Damit gehen die Kroaten als Gruppensieger ins Halbfinale gegen Deutschland oder Dänemark am Freitag.

Gegen die bereits ausgeschiedenen Ungarn musste das Team von Trainer Dagur Sigurdsson, Trainer beim deutschen EM-Erfolg 2016, allerdings gehörig zittern. Erst in der 46. Spielminute ging die Mannschaft erstmals in Führung, zwischenzeitlich lagen sie sogar mit vier Toren zurück. Bester Werfer des Spiels war Ungarns Bence Imre mit sieben Toren.

Tore:

Kroatien: Šoštarić (4), Klarica (4), Mandić (4), Lučin (4), Raužan (3), Martinović (3), Načinović (3), Maraš (1), Cindrić (1). Trainer: Dagur Sigurdsson

Ungarn: Imre (7), Ilić (5), Pergel (3), Ligetvári (3), Bóka (2), Fazekas (2), Szita (2), Krakovszki (1).

Trainer: José María Rodríguez Vaquero

Schiedsrichter: Lars Jorum (Norwegen), Havard Kleven (Norwegen)

Kommentator: Fabian Meseberg