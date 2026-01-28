Ungarns Gergo Fazekas (M) wirft.
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Kroatien löst gegen Ungarn Halbfinal-Ticket

Handball-EM 2026
Kroatien löst gegen Ungarn Halbfinal-Ticket
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Kroatien löst gegen Ungarn Halbfinal-Ticket
  • 28.01.2026

Kroatien gewann in der Hauptrunde mit 27:25 (13:15) gegen Ungarn und sicherte sich das Ticket fürs Halbfinale.

Abspielen
Handball-EM 2026
Kroatien löst gegen Ungarn Halbfinal-Ticket

Kroatien gewann in der Hauptrunde mit 27:25 (13:15) gegen Ungarn und sicherte sich das Ticket fürs Halbfinale.

Abspielen

Die kroatische Handball-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der EM. Der Vizeweltmeister sicherte sich das Ticket mit einem 27:25 (13:15) gegen Ungarn. Damit gehen die Kroaten als Gruppensieger ins Halbfinale gegen Deutschland oder Dänemark am Freitag.

Gegen die bereits ausgeschiedenen Ungarn musste das Team von Trainer Dagur Sigurdsson, Trainer beim deutschen EM-Erfolg 2016, allerdings gehörig zittern. Erst in der 46. Spielminute ging die Mannschaft erstmals in Führung, zwischenzeitlich lagen sie sogar mit vier Toren zurück. Bester Werfer des Spiels war Ungarns Bence Imre mit sieben Toren.

Tore:  

Kroatien: Šoštarić (4), Klarica (4), Mandić (4), Lučin (4), Raužan (3), Martinović (3),  Načinović (3), Maraš (1), Cindrić (1).  Trainer: Dagur Sigurdsson 

 Ungarn: Imre (7), Ilić (5), Pergel (3), Ligetvári (3), Bóka (2), Fazekas (2), Szita (2), Krakovszki (1). 

Trainer: José María Rodríguez Vaquero 

 Schiedsrichter: Lars Jorum (Norwegen), Havard Kleven (Norwegen) 

Kommentator: Fabian Meseberg

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026