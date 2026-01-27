Trotz Heimvorteil reichte es für Schweden gegen starke Ungarn nur für ein 32:32-Unentschieden. Nachdem die Gäste bereits zur Halbzeit vorne gelegen hatten, verpassten die Schweden erst in den letzten Augenblicken der Partie den entscheidenden Siegtreffer.

Die Schweden taten sich in der ersten Halbzeit schwer. Die Ungarn nutzten schwedische Offensivschwächen konsequent aus und gingen mit einer 16:14-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang übernahm Felix Claar die Verantwortung und führte Schweden zurück ins Spiel, woraufhin sich ein offener Schlagabtausch entwickelte.

In den dramatischen letzten Sekunden verpasste Andreas Palicka per Wurf auf das leere ungarische Tor nur knapp den Siegtreffer.

Tore:

Schweden: Claar (10), Wanne (5), Pettersson (4), Lagergren (4), Carlsbogard (2), Karlsson (2), Gottfridsson (2), Möller (1), Sandell (1), Johansson (1)

Trainer: Michael Apelgren

Ungarn: Rosta (8), Imre (8), Ilic (4), Bodó (3), Szita (3), Bóka (2), Fazekas (2), Sipos (1), Ligetvári (1)

Trainer: José Rodríguez

Schiedsrichter: Robert Schulze (Deutschland) / Tobias Tönnies (Deutschland)

Kommentator: Benno Krieger