In Malmö trennen sich Island und die Schweiz in einer schnellen und intensiven Partie mit 38:38 (19:19). Die Schweizer liegen fast die gesamte Partie knapp in Führung, am Ende hadern die Eidgenossen mit Schiedsrichterentscheidungen.

Die Schweiz startete mit viel Tempo und Aufmerksamkeit in der Abwehr in die Partie, ließ in der Anfangsphase jedoch mehrere gute Chancen liegen. Trotz guter Ansätze verhinderte eine fehleranfällige Phase und Schwächen im Rückzug ein Absetzen beider Teams. Zur Pause stand es 19:19.

Die Schweiz kam gut aus der Pause und übernahm erneut die Führung (23:22). Aufgrund weiterer zum Teil harter Strafen, Ausgleichstreffer der Isländer und einem Stürmerfoul in der letzten Minute musste die Schweiz erneut einen Punkt abgeben.

Tore:



Schweiz: Leopold (7), Steenaerts (6), Aellen (5), Laube (5), Rubin (4), Sigrist (4), Kusio (2), Willecke (2), Ben Romdhane (2), Maros (1)

Trainer: Andy Schmid

Island: Viðarsson (8), Þorkelsson (8), Kristjánsson (7), Kristjánsson (5), Ríkharðsson (3), Magnússon (3), Smárason (2), Þrastarson, Haukur (1), Ólafsson (1)

Trainer: Snorri Steinn Guðjónsson

Schiedsrichter: Andreu Marín + Ignacio Garcia (Spanien)

Kommentator: Lukas Brachat