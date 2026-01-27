Islands Ómar Ingi Magnússon im Zweikampf mit den Schweizern Lenny Rubin (links) und Lukas Laube während des Handballspiels der Männer zwischen der Schweiz und Island in Malmö, Schweden.
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Krimi zwischen Schweiz und Island ohne Sieger

Handball-EM 2026
Krimi zwischen Schweiz und Island ohne Sieger
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Krimi zwischen Schweiz und Island ohne Sieger
  • 27.01.2026

Island muss im Kampf ums Handball-EM-Halbfinale einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Gegen die Schweiz reichte es nur zu einem Unentschieden.

Abspielen
Handball-EM 2026
Krimi zwischen Schweiz und Island ohne Sieger

Island muss im Kampf ums Handball-EM-Halbfinale einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Gegen die Schweiz reichte es nur zu einem Unentschieden.

Abspielen

In Malmö trennen sich Island und die Schweiz in einer schnellen und intensiven Partie mit 38:38 (19:19). Die Schweizer liegen fast die gesamte Partie knapp in Führung, am Ende hadern die Eidgenossen mit Schiedsrichterentscheidungen. 

Die Schweiz startete mit viel Tempo und Aufmerksamkeit in der Abwehr in die Partie, ließ in der Anfangsphase jedoch mehrere gute Chancen liegen. Trotz guter Ansätze verhinderte eine fehleranfällige Phase und Schwächen im Rückzug ein Absetzen beider Teams. Zur Pause stand es 19:19. 

Die Schweiz kam gut aus der Pause und übernahm erneut die Führung (23:22). Aufgrund weiterer zum Teil harter Strafen, Ausgleichstreffer der Isländer und einem Stürmerfoul in der letzten Minute musste die Schweiz erneut einen Punkt abgeben.

Tore: 

 
Schweiz: Leopold (7), Steenaerts (6), Aellen (5), Laube (5), Rubin (4), Sigrist (4), Kusio (2), Willecke (2), Ben Romdhane (2), Maros (1) 
Trainer: Andy Schmid 

Island: Viðarsson (8), Þorkelsson (8), Kristjánsson (7), Kristjánsson (5), Ríkharðsson (3), Magnússon (3), Smárason (2), Þrastarson, Haukur (1), Ólafsson (1) 
Trainer: Snorri Steinn Guðjónsson 

Schiedsrichter: Andreu Marín + Ignacio Garcia (Spanien) 

Kommentator: Lukas Brachat 

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026