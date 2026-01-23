Handball-EM 2026 - Schweiz verspielt klare Führung gegen Ungarn
- 23.01.2026
Die Schweiz liegt im ersten Hauptundenspiel zunächst deutlich vorne. Ungarn gibt sich aber nicht geschlagen und startet eine Aufholjagd, die beinahe mit dem Sieg gekrönt wird.
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- spannend
- 23.01.2026
- ZDF
Die Schweiz liegt im ersten Hauptundenspiel zunächst deutlich vorne. Ungarn gibt sich aber nicht geschlagen und startet eine Aufholjagd, die beinahe mit dem Sieg gekrönt wird.
Die Schweiz und Ungarn haben sich in der Hauptrunde der Handball-EM mit 29:29 (20:14) getrennt und bekommen damit jeweils nur einen Punkt auf ihr Konto. Die Schweizer von Trainer Andy Schmid gaben dabei eine zwischenzeitliche Sieben-Tore-Führung in der zweiten Hälfte noch aus der Hand.
In der ersten Halbzeit tritt die Schweiz sehr präsent auf und erspielt sich bis zur Pause eine 20:14-Führung. Ungarn gibt jedoch nicht auf, kämpft sich zurück ins Spiel und erzielt in der 55. Minute den Ausgleich. In der Schlussphase liefern sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die zwischenzeitliche Sieben-Tore-Führung der Schweiz reicht am Ende nur zu einem Unentschieden.
Tore:
Schweiz: Rubin (7), Leopold (6), Ben Romdhane (4), Aellen (3), Meister (2), Maros (2), Steenaerts (2), Laube (1), Wanner (1)
Trainer: Andy Schmid
Ungarn: Rosta (5), Bóka (3), Fazekas (3), Szita (3), Bodó (3), Ónodi-Jánoskúti (3), Imre (3), Krakovszki (2), Rodríguez (2), Sipos (1), Ligetvári (1)
Trainer: José Rodríguez
Schiedsrichter: Daniel Accoto Martins (Portugal) / Roberto Accoto Martins (Portugal)