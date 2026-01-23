Der Schweizer Lenny Rubin beim Torwurf
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Schweiz verspielt klare Führung gegen Ungarn

Handball-EM 2026
Schweiz verspielt klare Führung gegen Ungarn
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Schweiz verspielt klare Führung gegen Ungarn
  • 23.01.2026

Die Schweiz liegt im ersten Hauptundenspiel zunächst deutlich vorne. Ungarn gibt sich aber nicht geschlagen und startet eine Aufholjagd, die beinahe mit dem Sieg gekrönt wird.

Abspielen
Handball-EM 2026
Schweiz verspielt klare Führung gegen Ungarn

Die Schweiz liegt im ersten Hauptundenspiel zunächst deutlich vorne. Ungarn gibt sich aber nicht geschlagen und startet eine Aufholjagd, die beinahe mit dem Sieg gekrönt wird.

Abspielen

Die Schweiz und Ungarn haben sich in der Hauptrunde der Handball-EM mit 29:29 (20:14) getrennt und bekommen damit jeweils nur einen Punkt auf ihr Konto. Die Schweizer von Trainer Andy Schmid gaben dabei eine zwischenzeitliche Sieben-Tore-Führung in der zweiten Hälfte noch aus der Hand.

In der ersten Halbzeit tritt die Schweiz sehr präsent auf und erspielt sich bis zur Pause eine 20:14-Führung. Ungarn gibt jedoch nicht auf, kämpft sich zurück ins Spiel und erzielt in der 55. Minute den Ausgleich. In der Schlussphase liefern sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die zwischenzeitliche Sieben-Tore-Führung der Schweiz reicht am Ende nur zu einem Unentschieden.

Tore:

Schweiz: Rubin (7), Leopold (6), Ben Romdhane (4), Aellen (3), Meister (2), Maros (2), Steenaerts (2), Laube (1), Wanner (1)
Trainer: Andy Schmid

Ungarn: Rosta (5), Bóka (3), Fazekas (3), Szita (3), Bodó (3), Ónodi-Jánoskúti (3), Imre (3), Krakovszki (2), Rodríguez (2), Sipos (1), Ligetvári (1)
Trainer: José Rodríguez

Schiedsrichter: Daniel Accoto Martins (Portugal) / Roberto Accoto Martins (Portugal)

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026