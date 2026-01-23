Handball-EM 2026

Die Schweiz und Ungarn haben sich in der Hauptrunde der Handball-EM mit 29:29 (20:14) getrennt und bekommen damit jeweils nur einen Punkt auf ihr Konto. Die Schweizer von Trainer Andy Schmid gaben dabei eine zwischenzeitliche Sieben-Tore-Führung in der zweiten Hälfte noch aus der Hand.

In der ersten Halbzeit tritt die Schweiz sehr präsent auf und erspielt sich bis zur Pause eine 20:14-Führung. Ungarn gibt jedoch nicht auf, kämpft sich zurück ins Spiel und erzielt in der 55. Minute den Ausgleich. In der Schlussphase liefern sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die zwischenzeitliche Sieben-Tore-Führung der Schweiz reicht am Ende nur zu einem Unentschieden.

Tore:

Schweiz: Rubin (7), Leopold (6), Ben Romdhane (4), Aellen (3), Meister (2), Maros (2), Steenaerts (2), Laube (1), Wanner (1)

Trainer: Andy Schmid

Ungarn: Rosta (5), Bóka (3), Fazekas (3), Szita (3), Bodó (3), Ónodi-Jánoskúti (3), Imre (3), Krakovszki (2), Rodríguez (2), Sipos (1), Ligetvári (1)

Trainer: José Rodríguez

Schiedsrichter: Daniel Accoto Martins (Portugal) / Roberto Accoto Martins (Portugal)