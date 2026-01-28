Handball-EM 2026

Mit dem Sieg im letzten Hauptrundenspiel haben die Isländer unabhängig vom Ausgang der weiteren Partien mindestens Platz zwei in der Gruppe 2 sicher.

Die Isländer um die beiden Magdeburger Rückraum-Stars Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson stehen erst zum dritten Mal in der EM-Geschichte unter den besten vier Mannschaften. 2002 wurde man Vierter, 2010 gab es mit Bronze.

Im Gruppen-Endspiel in Malmö konnte sich Island Mitte der ersten Halbzeit beim 10:7 erstmals ein Drei-Tore-Polster verschaffen. Zehn Minuten nach dem Wechsel wuchs der Vorsprung auf sechs Tore an (26:20). Damit war der Widerstand der Slowenen gebrochen. Bester Werfer beim Sieger war Ellidi Vidarsson vom Bundesligisten VfL Gummersbach mit acht Toren.