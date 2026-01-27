Handball EM 2026, Slovenien - Kroatien
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Kroatien macht großen Schritt Richtung Halbfinale

Handball-EM 2026
Kroatien macht großen Schritt Richtung Halbfinale
Handball-EM 2026
Kroatien macht großen Schritt Richtung Halbfinale
  27.01.2026

Die kroatische Handball-Nationalmannschaft hat einen großen Schritt Richtung EM-Halbfinale gemacht. Gegen den direkten Konkurrenten Slowenien gewann man.

Handball-EM 2026
Kroatien macht großen Schritt Richtung Halbfinale

Die kroatische Handball-Nationalmannschaft hat einen großen Schritt Richtung EM-Halbfinale gemacht. Gegen den direkten Konkurrenten Slowenien gewann man.

Vizeweltmeister Kroatien hat bei der Handball-EM einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Die Mannschaft des früheren Europameister-Bundestrainers Dagur Sigurdsson setzte sich im schwedischen Malmö mit 29:25 (14:11) gegen Slowenien durch und verdrängte mit nun sechs Punkten Island von Platz eins der Hauptrundengruppe II.  

Kroatien startete optimal in die Partie und lag früh mit 5:1 vorne (11.). Auch in der Folge bestimmte das Team die Begegnung, zur Pause betrug die Führung drei Treffer. In Halbzeit zwei kämpften sich die Slowenen Tor für Tor zurück - und schafften in der 42. Minute beim Stand von 18:18 den Ausgleich. Doch dann drehte das Sigurdsson-Team wieder auf und sicherte sich die zwei wichtigen Punkte.

Tore: 

Slowenien: Makuc (6), Novak (6), Horžen (4), Janc (3), Kodrin (2), Tajnik (1), Jovičič (1), Cokan (1), Mačkovšek (1) 
Trainer: Uroš Zorman 

Kroatien: Lučin (7), Mandić (6), Martinović (3), Glavas (3), Šoštarić (2), Cindrić (2), Klarica (2), Srna (1), Raužan (1), Načinović (1) 
Trainer: Dagur Sigurdsson 

Schiedsrichter: Amar Konjicanin (Bosnien-Herzegowina) / Dino Konjicanin (Bosnien-Herzegowina) 

Kommentator: Benno Krieger

