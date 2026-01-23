Die Schweden haben sich bei der Handball-EM im Topspiel der Hauptrundengruppe 2 dank einer starken zweiten Hälfte mit 35:31 (13:15) gegen Slowenien durchgesetzt. Lukas Sandell von den Rhein-Neckar Löwen war mit sieben Treffern der beste Werfer des Co-Gastgebers, der nun vier Punkte auf dem Konto hat.

In der ersten Hälfte hatte Slowenien das glücklichere Händchen und führte Schweden in der heimischen Malmö Arena vermeintlich vor. Nach der Pause jedoch kämpften sich die Gastgeber mit beeindruckender Entschlossenheit jedoch zurück und sicherten sich dank starker Leistungen von Lukas Sandell und Eric Johansson den Sieg.

Tore:

Slowenien: Domen M. (8), Horžen (5), Domen N. (5), Jovičič (3), Makuc A. (3), Janc (2), Tajnik (2), Mačkovšek (2), Kodrin (1)

Trainer: Uros Zorman

Schweden: Sandell (7), Johansson (6), Wanne (5), Claar (4), Bergendahl (4), Roganović (3), Pettersson (2), Lagergren (2), Darj (1), Karlsson (1)

Trainer: Michael Apelgren

Schiedsrichter: Andreu Marín (Spanien), Ignacio Garcia (Spanien)