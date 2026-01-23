Handballer Jonathan Carlsbogard aus Schweden und Borut Mackovsek aus Slowenien im Kampf um den Ball während des Hauptrundenspiels der EHF-Handball-Europameisterschaft zwischen Slowenien und Schweden am 23.01.2026 in Malmö, Schweden.
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Schweden dreht Spiel gegen Slowenien

Handball-EM 2026
Schweden dreht Spiel gegen Slowenien
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Schweden dreht Spiel gegen Slowenien
  • 23.01.2026

Die Schweden machen einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Im Topduell gegen Slowenien drehen die Co-Gastgeber einen Rückstand zur Halbzeit und gewinnen 35:31.

Abspielen
Handball-EM 2026
Schweden dreht Spiel gegen Slowenien

Die Schweden machen einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Im Topduell gegen Slowenien drehen die Co-Gastgeber einen Rückstand zur Halbzeit und gewinnen 35:31.

Abspielen

Die Schweden haben sich bei der Handball-EM im Topspiel der Hauptrundengruppe 2 dank einer starken zweiten Hälfte mit 35:31 (13:15) gegen Slowenien durchgesetzt. Lukas Sandell von den Rhein-Neckar Löwen war mit sieben Treffern der beste Werfer des Co-Gastgebers, der nun vier Punkte auf dem Konto hat.

In der ersten Hälfte hatte Slowenien das glücklichere Händchen und führte Schweden in der heimischen Malmö Arena vermeintlich vor. Nach der Pause jedoch kämpften sich die Gastgeber mit beeindruckender Entschlossenheit jedoch zurück und sicherten sich dank starker Leistungen von Lukas Sandell und Eric Johansson den Sieg.

Tore:

Slowenien: Domen M. (8), Horžen (5), Domen N. (5), Jovičič (3), Makuc A. (3), Janc (2), Tajnik (2), Mačkovšek (2), Kodrin (1)
Trainer: Uros Zorman

Schweden: Sandell (7), Johansson (6), Wanne (5), Claar (4), Bergendahl (4), Roganović (3), Pettersson (2), Lagergren (2), Darj (1), Karlsson (1)
Trainer: Michael Apelgren

Schiedsrichter: Andreu Marín (Spanien), Ignacio Garcia (Spanien)

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026