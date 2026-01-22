Handball-EM 2026

ZDF
Spanien - Norwegen steht Spitz auf Knopf. Das Drama gewinnen die Skandinavier mit 35:34, womit Spanien nun ganz schlechte Karten fürs Erreichen des Halbfinales hat.
In einem über die komplette Distanz engen Spiel gelang Tobias Gröndahl 32 Sekunden vor Ende der entscheidende Treffer. In einer hitzigen Schlussphase scheiterte Spanien beim Versuch, zumindest einen Punkt zu retten.
Überragender Norweger war der Hannoveraner August Pedersen mit elf Toren.
