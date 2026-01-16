Neues Video
Handball-EM 2026 - "Unsere Abwehr hat überragend gespielt"
Handball-EM 2026
Torhüter Andreas Wolff und Bundestrainer Alfred Gislason analysieren im ZDF-Interview mit Lars Ruthemann die "langsame" Spielweise der Österreicher nach dem Sieg zum EM-Auftakt.
Handball-EM 2026
