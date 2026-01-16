Alfred Gislason
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - "Unsere Abwehr hat überragend gespielt"

Handball-EM 2026
"Unsere Abwehr hat überragend gespielt"
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
"Unsere Abwehr hat überragend gespielt"
  • 16.01.2026

Torhüter Andreas Wolff und Bundestrainer Alfred Gislason analysieren im ZDF-Interview mit Lars Ruthemann die "langsame" Spielweise der Österreicher nach dem Sieg zum EM-Auftakt.

Abspielen
Handball-EM 2026
"Unsere Abwehr hat überragend gespielt"

Torhüter Andreas Wolff und Bundestrainer Alfred Gislason analysieren im ZDF-Interview mit Lars Ruthemann die "langsame" Spielweise der Österreicher nach dem Sieg zum EM-Auftakt.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026