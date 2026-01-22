Miro Schluroff
Handball-EM 2026
  • 22.01.2026

Zwei Matchwinner der deutschen Handballer im Interview: "Wenn er so trifft, hast Du keine Chance", sagt Andreas Wolff über Miro Schluroff. Der gibt das Lob zurück: "Super Keeper".

