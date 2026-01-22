Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026 - "Unhaltbare" Würfe - "Super Keeper"
Handball-EM 2026
"Unhaltbare" Würfe - "Super Keeper"
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
"Unhaltbare" Würfe - "Super Keeper"
- 22.01.2026
Zwei Matchwinner der deutschen Handballer im Interview: "Wenn er so trifft, hast Du keine Chance", sagt Andreas Wolff über Miro Schluroff. Der gibt das Lob zurück: "Super Keeper".
Handball-EM 2026
"Unhaltbare" Würfe - "Super Keeper"
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- spannend
- 22.01.2026
- ZDF
Zwei Matchwinner der deutschen Handballer im Interview: "Wenn er so trifft, hast Du keine Chance", sagt Andreas Wolff über Miro Schluroff. Der gibt das Lob zurück: "Super Keeper".