Gisli Kristjansson beim Torwurf
Handball-EM 2026
ZDF

Handball-EM 2026 - Island siegt standesgemäß gegen Italien

Handball-EM 2026
Island siegt standesgemäß gegen Italien
Abspielen
ZDF
Handball-EM 2026
Island siegt standesgemäß gegen Italien
  • 16.01.2026

Underdog Italien verkauft sich gegen die klar favorisierten Isländer lange Zeit teuer. Am Ende steht trotzdem ein deutlicher 39:26-Erfolg für Island.

Abspielen
Handball-EM 2026
Island siegt standesgemäß gegen Italien

Underdog Italien verkauft sich gegen die klar favorisierten Isländer lange Zeit teuer. Am Ende steht trotzdem ein deutlicher 39:26-Erfolg für Island.

Abspielen

Die von Bob Hanning trainierten Italiener sind mit einer erwartbaren Niederlage in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Das Team des einzigen deutschen Nationalcoachs beim Turnier in Dänemark, Schweden und Norwegen unterlag zum Auftakt in Gruppe F in Kristianstad den hoch eingeschätzten Isländern mit 26:39 (12:21) und stehen vor den verbleibenden Vorrundenpartien gegen Ungarn und Polen unter Druck.

Tore:  

Island: Smárason (8), Kristjánsson (7), Magnússon (6), Elisson (4), Þorkelsson (4), Ríkharðsson (2), Kristjánsson (2), Jonsson (1), Arnarsson (1), Einarsson (1), Þrastarson (1), Rúnarsson (1)
Trainer: Snorri Steinn Guðjónsson 

 Italien: Prantner (7), Mengon S. (4), Manojlovic (3), Savini (2), Mengon M. (2), Bortoli (2), Helmersson (2), Dapiran (1), D’Antino (1), Sirot (1)
Trainer: Bob Hanning 

 Schiedsrichter: Andreu Marín (Spanien), Ignacio Garcia (Spanien) 

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026