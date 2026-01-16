Handball-EM 2026

Die von Bob Hanning trainierten Italiener sind mit einer erwartbaren Niederlage in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Das Team des einzigen deutschen Nationalcoachs beim Turnier in Dänemark, Schweden und Norwegen unterlag zum Auftakt in Gruppe F in Kristianstad den hoch eingeschätzten Isländern mit 26:39 (12:21) und stehen vor den verbleibenden Vorrundenpartien gegen Ungarn und Polen unter Druck.

Tore:

Island: Smárason (8), Kristjánsson (7), Magnússon (6), Elisson (4), Þorkelsson (4), Ríkharðsson (2), Kristjánsson (2), Jonsson (1), Arnarsson (1), Einarsson (1), Þrastarson (1), Rúnarsson (1)

Trainer: Snorri Steinn Guðjónsson

Italien: Prantner (7), Mengon S. (4), Manojlovic (3), Savini (2), Mengon M. (2), Bortoli (2), Helmersson (2), Dapiran (1), D’Antino (1), Sirot (1)

Trainer: Bob Hanning

Schiedsrichter: Andreu Marín (Spanien), Ignacio Garcia (Spanien)