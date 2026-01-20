Handball-EM 2026

Italiens Handballer verlassen das Turnier mit einem Erfolgserlebnis. Schon vor der Partie gegen Polen hatte fest gestanden, dass das Team von Coach Bob Hanning nach den Niederlagen gegen Island und Ungarn keine Chance auf die zweite Turnierphase hat.

Hanning, der auch als Geschäftsführer beim deutschen Meister Füchse Berlin tätig ist, hatte die Italiener im Vorjahr übernommen. Er will die Mannschaft wieder zu einem festen Bestandteil des internationalen Wettbewerbs machen und zugleich die Popularität des Sports im eigenen Land steigern.