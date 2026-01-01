Neues Video
Handball-EM 2026 - Knorr: "Weiß nicht, was in der zweiten Hälfte passiert ist"
Nach der unerwarteten Niederlage gegen Serbien analysieren Juri Knorr, Renars Uscins und Johannes Golla das Spiel im ZDF-Interview.
Handball-EM 2026
Knorr: "Weiß nicht, was in der zweiten Hälfte passiert ist"
