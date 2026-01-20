Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026 - Slowenien makellos in die Hauptrunde
Handball-EM 2026
Slowenien makellos in die Hauptrunde
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Slowenien makellos in die Hauptrunde
- 20.01.2026
Slowenien gewinnt das Gruppenfinale gegen die Färöer 30:27. Die Insulaner scheiden aus, weil sich zuvor die Schweiz mit dem 43:26 gegen Montenegro die bessere Tordifferenz holt.
Handball-EM 2026
Slowenien makellos in die Hauptrunde
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- spannend
- 20.01.2026
- ZDF
Slowenien gewinnt das Gruppenfinale gegen die Färöer 30:27. Die Insulaner scheiden aus, weil sich zuvor die Schweiz mit dem 43:26 gegen Montenegro die bessere Tordifferenz holt.