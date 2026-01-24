Mathias Gidsel (Daenemark, 19) und Antonio Serradilla (Spanien, 05) kämpfen.
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Dänemark wahrt die Chance aufs Halbfinale

Handball-EM 2026
Dänemark wahrt die Chance aufs Halbfinale
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Dänemark wahrt die Chance aufs Halbfinale
  • 24.01.2026

Gegen Spanien liegt Dänemark nur ein Mal zurück, beim 0:1. Mitte der zweiten Halbzeit dreht der Co-Gastgeber auf und siegt 36:31. Spanien ist damit raus im Kampf ums Halbfinale.

Abspielen
Handball-EM 2026
Dänemark wahrt die Chance aufs Halbfinale

Gegen Spanien liegt Dänemark nur ein Mal zurück, beim 0:1. Mitte der zweiten Halbzeit dreht der Co-Gastgeber auf und siegt 36:31. Spanien ist damit raus im Kampf ums Halbfinale.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026