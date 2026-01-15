Spaniens Imanol Garciandia wirft ein Tor während der Handball Europameisterschaft 2026.
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Spanien müht sich zu Auftaktsieg

Handball-EM 2026
Spanien müht sich zu Auftaktsieg
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Spanien müht sich zu Auftaktsieg
  • 15.01.2026

Im ersten Spiel der Gruppe A erweist sich Serbien für Spanien als harte Nuss. Der zweimalige Europameister, vermeintlich stärkster Vorrundengegner der Deutschen, gewinnt 29:27.

Abspielen
Handball-EM 2026
Spanien müht sich zu Auftaktsieg

Im ersten Spiel der Gruppe A erweist sich Serbien für Spanien als harte Nuss. Der zweimalige Europameister, vermeintlich stärkster Vorrundengegner der Deutschen, gewinnt 29:27.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026