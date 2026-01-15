Neues Video
- 15.01.2026
Im ersten Spiel der Gruppe A erweist sich Serbien für Spanien als harte Nuss. Der zweimalige Europameister, vermeintlich stärkster Vorrundengegner der Deutschen, gewinnt 29:27.
Im ersten Spiel der Gruppe A erweist sich Serbien für Spanien als harte Nuss. Der zweimalige Europameister, vermeintlich stärkster Vorrundengegner der Deutschen, gewinnt 29:27.