Handball-EM 2026 - Kroatien gewinnt kleines Finale gegen Island
- 01.02.2026
Erfolgreicher EM-Abschluss für Kroatiens Handballer und Trainer Dagur Sigurdsson: Im Spiel um Bronze setzt sich das Team mit 34:33 durch. Die Aufholjagd der Isländer kommt zu spät.
Die Handball-EM hat für Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson doch noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Der frühere Coach der DHB-Auswahl setzte sich mit seiner Mannschaft im Spiel um Bronze mit 34:33 (17:14) gegen Island durch und holte ein Jahr nach WM-Silber die nächste Medaille bei einem Großturnier. Auch das Duell in der Hauptrunde hatte Kroatien mit einem Tor Unterschied gewonnen.
Tore:
Island: Magnússon (12), Kristjánsson (6), Ríkhardsson (5), Elisson (4), Vidarsson (2), Prastarson (2), Smárason (1), Arnarsson (1)
Trainer: Snorri Steinn Gudjonsson
Kroatien: Lucín (9), Načinović (6), Martinović (5), Mandić (4), Šoštarić (3), Jelenić (3), Maraš (2), Klarica (1), Glavaš (1)
Trainer: Dagur Sigurdsson
Schiedsrichter: Andreu Marín Lorente (Spanien) / Ignacio Garcia Serradilla (Spanien)