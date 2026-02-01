Der kroatische Handballspieler Veron Načinović setzt im Spiel um den dritten Platz der Handball-EM gegen Island zum Wurf auf das Tor an
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Kroatien gewinnt kleines Finale gegen Island

Kroatien gewinnt kleines Finale gegen Island
  • 01.02.2026

Erfolgreicher EM-Abschluss für Kroatiens Handballer und Trainer Dagur Sigurdsson: Im Spiel um Bronze setzt sich das Team mit 34:33 durch. Die Aufholjagd der Isländer kommt zu spät.

Kroatien gewinnt kleines Finale gegen Island

Die Handball-EM hat für Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson doch noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Der frühere Coach der DHB-Auswahl setzte sich mit seiner Mannschaft im Spiel um Bronze mit 34:33 (17:14) gegen Island durch und holte ein Jahr nach WM-Silber die nächste Medaille bei einem Großturnier. Auch das Duell in der Hauptrunde hatte Kroatien mit einem Tor Unterschied gewonnen.

Tore:   

Island: Magnússon (12), Kristjánsson (6), Ríkhardsson (5), Elisson (4), Vidarsson (2), Prastarson (2), Smárason (1), Arnarsson (1)
Trainer: Snorri Steinn Gudjonsson   

Kroatien: Lucín (9), Načinović (6), Martinović (5), Mandić (4), Šoštarić (3), Jelenić (3), Maraš (2), Klarica (1), Glavaš (1)
Trainer: Dagur Sigurdsson   

Schiedsrichter: Andreu Marín Lorente (Spanien) / Ignacio Garcia Serradilla (Spanien)

