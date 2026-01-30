Neues Video
Handball-EM 2026 - Wolff: "Bin sauer ob der letzten 15 Minuten"
Wolff: "Bin sauer ob der letzten 15 Minuten"
- 30.01.2026
Andreas Wolff ärgerte sich wegen der Nachlässigkeiten der deutschen Mannschaft gegen Ende des Halbfinals gegen Kroatien. Weitere Stimmen von Alfred Gislalson und Renar Uscins.
Wolff: "Bin sauer ob der letzten 15 Minuten"
- 30.01.2026
Andreas Wolff ärgerte sich wegen der Nachlässigkeiten der deutschen Mannschaft gegen Ende des Halbfinals gegen Kroatien. Weitere Stimmen von Alfred Gislalson und Renar Uscins.