Wolff: "Bin sauer ob der letzten 15 Minuten"

Andreas Wolff
Handball-EM 2026
  • 30.01.2026

Andreas Wolff ärgerte sich wegen der Nachlässigkeiten der deutschen Mannschaft gegen Ende des Halbfinals gegen Kroatien. Weitere Stimmen von Alfred Gislalson und Renar Uscins.

