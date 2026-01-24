Handball-EM 2026

Die Dänen und ihr "kleines Wunder" Gidsel

Neues Video

Sport

Kurzfassung

spannend



24.01.2026

ZDF

Seit 2012 vier Mal Weltmeister, zwei Mal Olympiasieger, aber nicht ein Mal Europameister: Dänemark, Deutschlands nächster Gegner, will die Übermacht mit dem EM-Titel manifestieren.