Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026 - Die Dänen und ihr "kleines Wunder" Gidsel
Handball-EM 2026
Die Dänen und ihr "kleines Wunder" Gidsel
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Die Dänen und ihr "kleines Wunder" Gidsel
- 24.01.2026
Seit 2012 vier Mal Weltmeister, zwei Mal Olympiasieger, aber nicht ein Mal Europameister: Dänemark, Deutschlands nächster Gegner, will die Übermacht mit dem EM-Titel manifestieren.
Handball-EM 2026
Die Dänen und ihr "kleines Wunder" Gidsel
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- spannend
- 24.01.2026
- ZDF
Seit 2012 vier Mal Weltmeister, zwei Mal Olympiasieger, aber nicht ein Mal Europameister: Dänemark, Deutschlands nächster Gegner, will die Übermacht mit dem EM-Titel manifestieren.