Mathias Gidsel (Dänemark) jubelt.
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Die Dänen und ihr "kleines Wunder" Gidsel

Handball-EM 2026
Die Dänen und ihr "kleines Wunder" Gidsel
Handball-EM 2026
Die Dänen und ihr "kleines Wunder" Gidsel
  • 24.01.2026

Seit 2012 vier Mal Weltmeister, zwei Mal Olympiasieger, aber nicht ein Mal Europameister: Dänemark, Deutschlands nächster Gegner, will die Übermacht mit dem EM-Titel manifestieren.

Handball-EM 2026
