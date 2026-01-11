Neues Video
Handball-EM 2026 - Gislason: "Wir waren in der Abwehr sehr gut"
Handball-EM 2026
Nach dem 33:27-Sieg gegen Kroatien herrscht große Zuversicht bei Trainer und Spielern. Alfred Gislason, Kapitän Johannes Golla und Lukas Mertens im Interview mit Johanna Rüdiger.
