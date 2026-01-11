Der deutsche Handballtrainer Aldred Gislason während seinem Interview.
Handball-EM 2026 - Gislason: "Wir waren in der Abwehr sehr gut"

Gislason: "Wir waren in der Abwehr sehr gut"
  • 11.01.2026

Nach dem 33:27-Sieg gegen Kroatien herrscht große Zuversicht bei Trainer und Spielern. Alfred Gislason, Kapitän Johannes Golla und Lukas Mertens im Interview mit Johanna Rüdiger.

SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026