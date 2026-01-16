Bei der Handball-EM 2026 gewann Co-Gastgeber Dänemark sein erstes Spiel vor heimischem Publikum in Herning gegen Nordmazedonien mit 36:24 (17:12). Der Gold-Favorit setzte sich nach zwischenzeitlich engerer Phase letztlich deutlich durch und startete erfolgreich ins Turnier.

Tore:

Dänemark: Pytlick (9), Gidsel (8), Jakobsen (4), Lauge (3), Jørgensen (3), Landin (2), Saugstrup (2), Hansen (2), Andersson (1), Hald (1), Hoxer (1)

Trainer: Nikolaj Jacobsen

Nordmazedonien: Serafimov (6), Mitev (4), Kuzmanovski (4), Velkovski (3), Djonov (2), Atanasijevikj (2), Gjorgiev (1), Stojkovikj (1), Atanasijevikj (1)

Trainer: Kiril Lazarov

Schiedsrichter: Igor Covalciuc (Moldawien), Alexei Covalciuc (Moldawien)