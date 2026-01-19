Antonio Serradilla (Spanien, 05) und Johannes Golla (Deutschland, 04) kämpfen.
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - DHB-Team behält Nerven und besiegt Spanien

Handball-EM 2026
DHB-Team behält Nerven und besiegt Spanien
Handball-EM 2026
DHB-Team behält Nerven und besiegt Spanien
  19.01.2026

Deutschland hat bei der Handball-EM doch noch die Hauptrunde erreicht. Die Auswahl gewann das abschließende Vorrundenspiel gegen Spanien mit 34:32 und ist damit Gruppenerster.

Handball-EM 2026
DHB-Team behält Nerven und besiegt Spanien

