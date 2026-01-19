Sander Sagosen (Norwegen) und Karl Konan (Frankreich) kämpfen.
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Frankreich auf Kurs Titelverteidigung

Frankreich auf Kurs Titelverteidigung
Frankreich auf Kurs Titelverteidigung
  19.01.2026

Europameister Frankreich bleibt bei der EM auf Kurs. Im Spitzenspiel zweier zuvor ungeschlagener Teams setzte sich der Titelverteidiger mit 38:34 (20:17) gegen den Norwegen durch.

Handball-EM 2026
