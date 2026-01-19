Neues Video
Handball-EM 2026 - Frankreich auf Kurs Titelverteidigung
Handball-EM 2026
Frankreich auf Kurs Titelverteidigung
- 19.01.2026
Europameister Frankreich bleibt bei der EM auf Kurs. Im Spitzenspiel zweier zuvor ungeschlagener Teams setzte sich der Titelverteidiger mit 38:34 (20:17) gegen den Norwegen durch.
- 19.01.2026
