Handball-EM 2026 - Österreich schlägt Serbien
Handball-EM 2026
Österreich schlägt Serbien
Handball-EM 2026
Österreich schlägt Serbien
- 19.01.2026
Österreich hat den Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM verpasst. Die Mannschaft feierte mit dem 26:25 (12:13) gegen Serbien im abschließenden Vorrundenspiel den einzigen Sieg.
Handball-EM 2026
Österreich schlägt Serbien
- 19.01.2026
