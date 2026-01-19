Österreichs Trainer Iker Romero jubelt am Spielfeldrand.
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Österreich schlägt Serbien

Österreich schlägt Serbien
  • 19.01.2026

Österreich hat den Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM verpasst. Die Mannschaft feierte mit dem 26:25 (12:13) gegen Serbien im abschließenden Vorrundenspiel den einzigen Sieg.

