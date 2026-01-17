Zweikampf zwischen Lukas Hutecek (Österreich 72), Abel Serdio Guntin (Spanien 20) und Imanol Garciandia Alustiza (Spanien 18).
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Spanier schlagen auch Österreich

Handball-EM 2026
Spanier schlagen auch Österreich
Handball-EM 2026
Spanier schlagen auch Österreich
  17.01.2026

Spaniens Handballer feiern im zweiten Spiel bei der EM den zweiten Sieg und machen einen großen Schritt Richtung Hauptrunde. Gegen Österreich setzen sich die Iberer 30:25 durch.

Handball-EM 2026
Spanier schlagen auch Österreich

