Handball-EM 2026 - Spanier schlagen auch Österreich
Handball-EM 2026
- 17.01.2026
Spaniens Handballer feiern im zweiten Spiel bei der EM den zweiten Sieg und machen einen großen Schritt Richtung Hauptrunde. Gegen Österreich setzen sich die Iberer 30:25 durch.
Handball-EM 2026
- Sport
- Kurzfassung
- spannend
- 17.01.2026
