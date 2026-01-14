Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026 - Island steht sicher in der Hauptrunde
Handball-EM 2026
Island steht sicher in der Hauptrunde
- 14.01.2026
Island hat Polen bei der Handball-EM eine deutliche Niederlage zugefügt und das Ticket für die Hauptrunde gebucht. Im schwedischen Kristianstad stand es am Ende 31:23 für Island.
Island hat Polen bei der Handball-EM eine deutliche Niederlage zugefügt und das Ticket für die Hauptrunde gebucht. Im schwedischen Kristianstad stand es am Ende 31:23 für Island.