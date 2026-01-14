Handball-EM 2026

Island steht sicher in der Hauptrunde

Neues Video

Sport

Kurzfassung

spannend



14.01.2026

ZDF

Island hat Polen bei der Handball-EM eine deutliche Niederlage zugefügt und das Ticket für die Hauptrunde gebucht. Im schwedischen Kristianstad stand es am Ende 31:23 für Island.