Piotr Jedraszczyk und Gisli Kristjansson am 18.01.26
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Island steht sicher in der Hauptrunde

Handball-EM 2026
Island steht sicher in der Hauptrunde
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Island steht sicher in der Hauptrunde
  • 14.01.2026

Island hat Polen bei der Handball-EM eine deutliche Niederlage zugefügt und das Ticket für die Hauptrunde gebucht. Im schwedischen Kristianstad stand es am Ende 31:23 für Island.

Abspielen
Handball-EM 2026
Island steht sicher in der Hauptrunde

Island hat Polen bei der Handball-EM eine deutliche Niederlage zugefügt und das Ticket für die Hauptrunde gebucht. Im schwedischen Kristianstad stand es am Ende 31:23 für Island.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026