Andrei Buzle und Mathias Gidsel am 18.01.26
Handball-EM 2026
Handball-EM 2026 - Dänemark fegt Rumänien vom Parkett

Handball-EM 2026
Dänemark fegt Rumänien vom Parkett
Handball-EM 2026
Dänemark fegt Rumänien vom Parkett
  • 18.01.2026

Mit einem Schützenfest ist Dänemark bei der Handball-EM in die Hauptrunde eingezogen. Der Co-Gastgeber besiegte Rumänien klar mit 39:24.

Handball-EM 2026
Dänemark fegt Rumänien vom Parkett

