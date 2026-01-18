Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026 - Dänemark fegt Rumänien vom Parkett
Handball-EM 2026
Dänemark fegt Rumänien vom Parkett
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Dänemark fegt Rumänien vom Parkett
- 18.01.2026
Mit einem Schützenfest ist Dänemark bei der Handball-EM in die Hauptrunde eingezogen. Der Co-Gastgeber besiegte Rumänien klar mit 39:24.
Handball-EM 2026
Dänemark fegt Rumänien vom Parkett
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- spannend
- 18.01.2026
- ZDF
Mit einem Schützenfest ist Dänemark bei der Handball-EM in die Hauptrunde eingezogen. Der Co-Gastgeber besiegte Rumänien klar mit 39:24.