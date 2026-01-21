Handball-EM 2026 - Schweden lassen Kroaten keine Chance
- 21.01.2026
Schweden hat auch sein drittes Vorrundenspiel bei der Handball-EM gewonnen. In Gruppe E setzten sich die Skandinavier mit 33:25 gegen Kroatien durch.
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- spannend
- 21.01.2026
- ZDF
Schweden hat auch sein drittes Vorrundenspiel bei der Handball-EM gewonnen. In Gruppe E setzten sich die Skandinavier mit 33:25 gegen Kroatien durch.
Der frühere Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson muss mit Vizeweltmeister Kroatien mit null Punkten in die Hauptrunde der Europameisterschaft starten. Der Isländer, der vor zehn Jahren in Polen die DHB-Auswahl zum EM-Titel geführt hatte, und sein Team verloren das letzte Vorrundenspiel gegen den ebenfalls bereits qualifizierten Co-Gastgeber Schweden mit 25:33 (13:17).
Die besten Werfer in Malmö waren Zvonimir Srna (sieben Tore) aufseiten der Kroaten und der Kieler Bundesligaprofi Eric Johansson (fünf) bei Rekord-Europameister Schweden. In Hauptrundengruppe 2 warten auf beide Teams nun Duelle mit Geheimfavorit Island, Ungarn, Slowenien und der Schweiz. Schweden, Slowenien und Island nehmen dabei zwei je Punkte mit - nach Siegen gegen die ebenfalls qualifizierten Vorrundengegner.