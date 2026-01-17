Schweden und die Niederlande kämpfen.
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Schweden siegt souverän gegen die Niederlande

Handball-EM 2026
Schweden siegt souverän gegen die Niederlande
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Schweden siegt souverän gegen die Niederlande
  • 17.01.2026

Schweden feiert gegen die Niederlande einen 36:31-Erfolg. Erst nach der Pause kann sich der Co-Gastgeber aber entscheidend absetzen.

Abspielen
Handball-EM 2026
Schweden siegt souverän gegen die Niederlande

Schweden feiert gegen die Niederlande einen 36:31-Erfolg. Erst nach der Pause kann sich der Co-Gastgeber aber entscheidend absetzen.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026