Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026 - Schweden siegt souverän gegen die Niederlande
Handball-EM 2026
Schweden siegt souverän gegen die Niederlande
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Schweden siegt souverän gegen die Niederlande
- 17.01.2026
Schweden feiert gegen die Niederlande einen 36:31-Erfolg. Erst nach der Pause kann sich der Co-Gastgeber aber entscheidend absetzen.
Handball-EM 2026
Schweden siegt souverän gegen die Niederlande
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- spannend
- 17.01.2026
- ZDF
Schweden feiert gegen die Niederlande einen 36:31-Erfolg. Erst nach der Pause kann sich der Co-Gastgeber aber entscheidend absetzen.