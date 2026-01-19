Live
ZDF
Handball-EM 2026 - Deutschland - Spanien am 19. Januar 2026
Handball-EM 2026
Deutschland - Spanien am 19. Januar 2026
Live
ZDF
Handball-EM 2026
Deutschland - Spanien am 19. Januar 2026
Handball-EM 2026
Deutschland - Spanien am 19. Januar 2026
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 19.01.2026
- ZDF
Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 3. Spieltag der Vorrunde der Handball-EM in Herning/Dänemark auf Spanien.
Übertragung aus Herning/Dänemark
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Sören Christophersen
Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe E: Niederlande – Kroatien aus Malmö/Schweden mit Kommentator Gari Paubandt ab 18.00 Uhr im Livestream
Ähnliche Inhalte entdecken