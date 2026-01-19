Deutschland - Spanien am 19. Januar 2026

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 3. Spieltag der Vorrunde der Handball-EM in Herning/Dänemark auf Spanien.



Übertragung aus Herning/Dänemark

Kommentator: Martin Schneider

Moderation: Florian Zschiedrich

Experte: Sören Christophersen



Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe E: Niederlande – Kroatien aus Malmö/Schweden mit Kommentator Gari Paubandt ab 18.00 Uhr im Livestream