Livestream Handball Färöer - Schweiz
Handball-EM 2026 - Färöer - Schweiz am 16. Januar 2026

Färöer - Schweiz am 16. Januar 2026
Färöer - Schweiz am 16. Januar 2026

Die Vorrunde der Handball-EM 2026 mit dem Spiel Färöer - Schweiz live bei sportstudio.de. Es kommentiert Gari Paubandt. Anwurf: 20:30 Uhr.

Färöer - Schweiz am 16. Januar 2026

