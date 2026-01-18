Live
ZDF
Handball-EM 2026 - Rumänien - Dänemark am 18. Januar 2026
Handball-EM 2026
Rumänien - Dänemark am 18. Januar 2026
Live
ZDF
Handball-EM 2026
Rumänien - Dänemark am 18. Januar 2026
Die Vorrunde der Handball-EM 2026 mit dem Spiel Rumänien - Dänemark live bei sportstudio.de. Es kommentiert Martin Schneider aus Herning/Dänemark. Anwurf: 20:30 Uhr.
Handball-EM 2026
Rumänien - Dänemark am 18. Januar 2026
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 18.01.2026
- ZDF
Die Vorrunde der Handball-EM 2026 mit dem Spiel Rumänien - Dänemark live bei sportstudio.de. Es kommentiert Martin Schneider aus Herning/Dänemark. Anwurf: 20:30 Uhr.