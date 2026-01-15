Live
Handball-EM 2026 - Spanien - Serbien am 15. Januar 2026
Die Vorrunde der Handball-EM 2026 mit dem Spiel Spanien - Serbien live. Kommentator: Martin Schneider, Experte: Sören Christophersen.
