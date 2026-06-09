Länderspiel Spielpaarung Slowenien - Deutschland
Qualifikation zur Fußball-WM 2027
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Qualifikation zur Fußball-WM 2027 - WM-Qualifikation Frauen: Slowenien - Deutschland

Qualifikation zur Fußball-WM 2027
WM-Qualifikation Frauen: Slowenien - Deutschland
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Qualifikation zur Fußball-WM 2027
WM-Qualifikation Frauen: Slowenien - Deutschland

Das WM-Ticket hat das deutsche Team in der Tasche - gegen Slowenien soll aber noch ein Sieg folgen. Spielbeginn 18 Uhr.

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Qualifikation zur Fußball-WM 2027
WM-Qualifikation Frauen: Slowenien - Deutschland

Das WM-Ticket hat das deutsche Team in der Tasche - gegen Slowenien soll aber noch ein Sieg folgen. Spielbeginn 18 Uhr.

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