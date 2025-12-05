Live
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - WM 2026 - Gruppenauslosung
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
WM 2026 - Gruppenauslosung
Auf welche Gegner trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft? Die Auslosung der WM-Endrunde - live aus Washington. Kommentator: Oliver Schmidt, Mod.: Katrin Müller-Hohenstein.
- 05.12.2025
Übertragung aus Washington
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
