Memphis Depay schlägt sich mit der Faust auf die linke Seite der Brust und feiert sein Tor
Qualifikation der Fußball-WM 2026
ZDF

Qualifikation der Fußball-WM 2026 - Depays Doppelpack rettet Niederlande

Qualifikation der Fußball-WM 2026
Depays Doppelpack rettet Niederlande
    Abspielen
    ZDF
    Qualifikation der Fußball-WM 2026
    Depays Doppelpack rettet Niederlande
    • 08.09.2025

    Klar geführt, und dann gezittert: Die Niederlande geben in Litauen ein 2:0 aus der Hand, ehe Memphis Depay das Oranje-Team mit seinem zweiten Tor doch noch jubeln lässt: 3:2-Sieg.

    Abspielen
    Qualifikation der Fußball-WM 2026
    Depays Doppelpack rettet Niederlande
    • 08.09.2025
    • ZDF

    Klar geführt, und dann gezittert: Die Niederlande geben in Litauen ein 2:0 aus der Hand, ehe Memphis Depay das Oranje-Team mit seinem zweiten Tor doch noch jubeln lässt: 3:2-Sieg.

    Abspielen

    Rekordmann Memphis Depay hat den Niederlanden eine Blamage erspart und führt seine Mannschaft Richtung Fußball-WM 2026. Der Stürmer von Corinthians São Paulo erzielte beim mühsam erkämpften 3:2 (2:2) gegen Litauen in Kaunas am Sonntag seine Länderspieltreffer Nummer 51 und 52 - er ist damit nun alleiniger Rekordtorjäger vor der Ikone Robin van Persie (50). 

    Depay lässt Niederlande jubeln

    Die Niederlande hatten sich nach Memphis Depays erstem Treffer (11.) und dem Premierentor von Quinten Timber (33.) bereits auf dem Weg in einen gemütlichen Abend mit viel Ballkontrolle gewähnt. Doch weit gefehlt, Litauen schlug überraschend im Doppelpack zurück: Gvidas Gineitis (36.) verkürzte, Edvinas Girdvainis vom deutschen Viertligisten SV Sandhausen (43.) gelang per Kopf sensationell das 2:2. 
     
    Der Favorit musste nach der Halbzeitpause also noch einmal hochfahren, Depay erzielte das verdiente 3:2 mit dem Kopf (63.). Danach aber kam Holland erneut ins Zittern. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Polen am Donnerstag war es am Ende ein wenig überzeugender Pflichtsieg, die Niederlande stehen mit zehn Punkten aus vier Spielen an der Spitze der Gruppe G. 

    Die Aufstellungen:   

    Litauen: Gertmonas - Upstas (50. Beneta), Lekiatas, Girdvainis, Armalas, Lasickas - Sirgedas (67. Golubickas), Antanavicius (46. Vorobjovas), Gineitis, Dolznikov (76. Magdusauskas) - Jansonas (46. Paulauskas 
    Trainer: Edgaras Jankauskas 

    Niederlande: Verbruggen - Dumfries, de Vrij (62. J. Timber), van Dijk, Aké (62. van de Ven)- Reijnders 62. Steijn), Schouten, Q. Timber - Malen, Depay, Gakpo 
    Trainer: Ronald Koeman 

    Schiedsrichter: Elchin Masiyev (Aserbaidschan) 