Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Tuchels Engländer behalten weiße Weste
- 10.09.2025
Diesmal souverän: England rehabilitiert sich in der WM-Qualifikation fürs magere 2:0 gegen Andorra und schlägt Serbien 5:0. Es ist der fünfte Sieg im fünften Spiel bei 13:0 Toren.
- 10.09.2025
Gegen den vermeintlich stärksten Gegner ihrer Quali-Gruppe zeigten die Engländer die überzeugendste Leistung seit Thomas Tuchels Amtsantritt zu Beginn des Jahres. Mit viel Geduld legte sich England den tiefstehenden Gegner zurecht - und schlug dann zu.
Die Tore erzielten Harry Kane (33.), Noni Madueke (35.), Ezri Konsa (52.), Marc Guehi (75.) und Marcus Rashford (90./Foulelfmeter).
Die Aufstellungen
Serbien: Petrovic - Erakovic, Milenkovic, Pavlovic - N. Maksimovic, Lukic - Nedeljkovic (46. Jovic), Zivkovic (76. Veljkovic), Ilic (61. Samardzic), Birmancevic (46. Kostic) - Vlahovic (70. Mitrovic) - Trainer: Dragan Stojkovic
England: Pickford - R. James (68. Spence), Konsa, Guehi, Livramento - Anderson, Rice (81. J. Henderson) - Madueke (76. Bowen), Rogers, Gordon (68. Rashford) - Kane (76. Watkins) - Trainer: Thomas Tuchel
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich
Kommentator: Simon Mertens