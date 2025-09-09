Portugal gewinnt in Ungarn verdient mit 3:2. Nach einer dominanten Vorstellung und einer 2:1-Führung wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, als Barnabas Varga mit seinem zweiten Kopfballtreffer verkürzte.

Wie erwartet übernahm Portugal von Beginn an das Kommando. Bruno Fernandes verpasste eine Cancelo-Flanke nur knapp (8.), Nuno Mendes scheiterte mit einem Schuss aus zentraler Position (12.).

Ungarn geht zunächst in Führung

Trotz der klaren Überlegenheit gingen überraschend die Gastgeber in Führung: Barnabas Varga köpfte eine Flanke von Zslot Nagy präzise ins linke Eck (21.). Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Joao Cancelo köpfte nach einer Ecke knapp vorbei (26.).

Portugals Druckphase brachte aber zunächst nichts Zählbares ein. Dann war es Bernardo Silva, der die Überlegenheit belohnte. Nach Zuspiel von Cancelo traf er mit einem Dropkick sehenswert ins linke obere Eck (36.). Kurz vor der Pause vergaben die Portugiesen weitere Gelegenheiten, sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

Portugal überlegen

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert: Portugal drückte, Ungarn lauerte. Nach einem Konter setzte Milos Kerkez den Ball aus guter Position über das Tor (53.). Auf der Gegenseite führte eine unglückliche Szene zur erneuten portugiesischen Führung:

Loic Nego blockte einen Schuss mit der Hand, Schiedsrichter Lambrechts entschied auf Elfmeter. Christiano Ronaldo verwandelte sicher zum 2:1 (58.). In der Folge kontrollierten die Portugiesen das Geschehen. Doch Ungarn blieb gefährlich und schlug spät zurück. Varga erzielte per Kopf sein zweites Tor des Abends (84.). Die Freude währte jedoch nur kurz.

Bereits zwei Minuten später kombinierten sich Cancelo und Bernardo Silva in den Strafraum, Cancelo schloss trocken ins rechte Eck zum 3:2-Endstand ab (86.). Damit feiert Portugal den fünften Pflichtspielsieg in Serie.

Die Aufstellungen:

Ungarn: Toth - Nego, Orban, At. Szalai, Kerkez (90. M. Dardai) – Toth (60. Ötvös), Szoboszlai, Styles (81. Vitalis) - Bolla (90. Gruber), B. Varga, Z. Nagy (60. Lukacs)

Trainer: Marco Rossi

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Neves, Ruben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (87. Antonio Silva) , Joao Neves (79. Joao Felix) , Bernardo Silva, Bruno Fernandes (68. Trincao), Pedro Neto (79. Joao Palhinha) - Cristiano Ronaldo (87. Goncalo Ramos)

Trainer: Roberto Martinez

Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien)

Kommentator: Julian-Luca Schäfer