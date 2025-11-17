ZDF
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - WM-Qualifikation: Deutschland - Slowakei
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
WM-Qualifikation: Deutschland - Slowakei
ZDF
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
WM-Qualifikation: Deutschland - Slowakei
- 17.11.2025
Duell um den Gruppensieg: Kann sich die DFB-Elf gegen die Slowakei für das 0:2 rehabilitieren? Live im Stream aus Leipzig. Anstoß 20.45 Uhr. Kommentator: Oliver Schmidt.
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
WM-Qualifikation: Deutschland - Slowakei
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 17.11.2025
- ZDF
Duell um den Gruppensieg: Kann sich die DFB-Elf gegen die Slowakei für das 0:2 rehabilitieren? Live im Stream aus Leipzig. Anstoß 20.45 Uhr. Kommentator: Oliver Schmidt.
Übertragung aus Leipzig
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderation: Jochen Breyer
Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker
Zusammenfassungen der Spiele:
Malta - Polen
Montenegro - Kroatien
Niederlande - Litauen
Nordirland - Luxemburg
Tschechien - Gibraltar
Ähnliche Inhalte entdecken