WM-Qualifikation: Bosnien-H. - Italien
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Qualfikation zur Fußball-WM - Bosnien-H. verlängert Italiens WM-Fluch

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Bosnien-H. verlängert Italiens WM-Fluch
  • 01.04.2026

Das Drama geht in die Verlängerung: Bosnien-Herzegowina stoppt Italien auf dem Weg zur WM und erfüllt sich im Elfmeterschießen selbst den Traum einer zweiten Teilnahme.

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Bosnien-H. verlängert Italiens WM-Fluch

Das Drama geht in die Verlängerung: Bosnien-Herzegowina stoppt Italien auf dem Weg zur WM und erfüllt sich im Elfmeterschießen selbst den Traum einer zweiten Teilnahme.

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Erneutes Drama um Italien: Der viermalige Weltmeister hat zum dritten Mal nacheinander die WM-Teilnahme verspielt. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso verlor trotz Führung 1:4 (1:1, 1:1, 1:0) im Elfmeterschießen in Bosnien-Herzegowina. Italien spielte nach der Roten Karte gegen Alessandro Bastoni (41. Minute) lange in Unterzahl.

Im Bilino Polje Stadion von Zenica gingen die Italiener nach einer Viertelstunde zunächst durch Moise Kean (15.) in Führung. Haris Tabakovic (79.) von Borussia Mönchengladbach gelang für die spätestens nach dem Platzverweis für Bastoni deutlich überlegenen Gastgeber der Ausgleich. Die Entscheidung fiel dann im Elfmeterschießen.

Die Aufstellungen: 

Bosnien-Herzegowina: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (46. Alajbegovic) - Bajraktarevic, Sunjic (46. Tahirovic), Basic (71. Tabakovic), Memic (71. Burnic) - Dzeko, Demirovic
Trainer: Sergej Barbarez

Italien: G. Donnarumma - Mancini, Bastoni, Calafiori - Locatelli (71. Cristante), Barella, Tonali, Politano (46. Palestra), Dimarco - Kean (71. Esposito), Retegui (44. Gatti)
Trainer: Gennaro Gattuso

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

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