Von Beginn an übernahm Spanien die Kontrolle. Schon in der 5. Minute zahlte sich die Dominanz aus: Martin Zubimendi spielte einen perfekten Steilpass auf Mikel Oyarzabal, der den Ball technisch stark mitnahm und zur frühen Führung einschob.

Der Torschütze hätte kurz darauf erhöhen können, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Bulgariens Torhüter Svetoslav Vutsov. Auf der Gegenseite kam die Heimmannschaft überraschend fast zum Ausgleich, doch Radoslav Kirilovs abgefälschter Schuss strich knapp am Pfosten vorbei.

Die Spanier blieben jedoch am Drücker und legten in der 30. Minute nach: Marc Cucurella erzielte mit einem wuchtigen Dropkick sein erstes Länderspieltor. Bulgarien wirkte zunehmend überfordert, während die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten.

Nach einer Ecke köpfte Mikel Merino zum 3:0 ein (38.) und hätte sogar beinahe ein weiteres Tor erzielt, doch Emil Tsenov rettete in höchster Not auf der Linie. Zur Pause stand eine klare und verdiente Führung für die Iberer.

Die Partie war praktisch entschieden, doch Spanien blieb auch nach dem Seitenwechsel überlegen.

Die Aufstellungen

Bulgarien: Wutsow - Nedyalkow, Dimitrow, Tsenow, Nürnberger (62. Bozhinow) - Chochev (81. Milanow), Panajotow (46. M. Petkow), Gruew - Minkow, Kolew (71. Nikolow), Kirilow (72. Mintschew) - Trainer: Ilian Iliev

Spanien: Simón - Porro (62. Carvajal), Le Normand (46. Cubarsi), Huijsen, Cucurella - Merino, Zubimendi (62. Rodri), Pedri - Yamal (79. J. Rodríguez), Oyarzabal, N. Williams (71. Olmo) - Trainer: Luis de la Fuente

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Kommentator: Adrian von der Groeben