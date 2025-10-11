Im WM-Qualifikationsspiel "Bulgarien gegen Türkei" liegen sich Arda Güler und Kenan Yildiz nach einem Treffer der Türkei in den Armen
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
ZDF

Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Türkei zerlegt Bulgarien nach der Pause

Qualifikation zur Fußball-WM 2026
Türkei zerlegt Bulgarien nach der Pause
    Abspielen
    ZDF
    Qualifikation zur Fußball-WM 2026
    Türkei zerlegt Bulgarien nach der Pause
    • 12.10.2025

    Pflichtsieg für die Türkei. Beim Tabellenletzten aus Bulgarien steht es bis zur Pause 1:1. Dann drehen die Türken auf und gewinnen deutlich.

    Abspielen
    Qualifikation zur Fußball-WM 2026
    Türkei zerlegt Bulgarien nach der Pause

    Pflichtsieg für die Türkei. Beim Tabellenletzten aus Bulgarien steht es bis zur Pause 1:1. Dann drehen die Türken auf und gewinnen deutlich.

    Abspielen

    Die Türkei hat nach dem 3:2 gegen Georgien und dem 0:6 gegen Spanien in Bulgarien mit 6:1 (1:1) ihren ersten klaren Sieg in der laufenden WM-Qualifikation gefeiert. Die Mannschaft von Vincenzo Montella dominierte vor allem nach der Pause, als sie den Gastgeber mit druckvollem Spiel und hoher Effizienz überforderte. 

    Die Tore erzielten Arda Güler (11.), Kenan Yildiz (51., 56.), Mehmet Celik (65.) und Irfan Kahveci (90.+). Das bulgarische Tor ging auf das Konto von Kiril Kirilov (13.), dazu unterlief Popov (49.) ein Eigentor. Yildiz war insgesamt an drei Treffern direkt beteiligt, auch Real Madrids Güler überzeugte mit drei Scorerpunkten. 

    Die Aufstellungen:   

    Bulgarien: Mitow - Popow (64. Turitsov), Bozhinow, P. Hristov, Petrow - Chochev (72. Krastew), K. Stoyanow, Kraew - Kirilow (73. Petkow (65. Dimitrow)), Despodow (65. Mintschew), M. Petkow 
    Trainer: Aleksander Dimitrov 

    Türkei: Cakir - Celik, Demiral (83. Akaydin), Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu (64. Özcan), Kökcü - Güler (69. Uzun) - Aydin, Aktürkoglu (83. Gül), Yildiz (64. Kahveci) 
    Trainer: Vincenzo Montella 

    Schiedsrichter: Luis Miguel Branco Godinho (Portugal) 

    Kommentator: Adrian von der Groeben 

    Ähnliche Inhalte entdecken
    SportKurzfassungunterhaltsamQualifikation zur Fußball-WM 2026