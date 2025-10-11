Die Türkei hat nach dem 3:2 gegen Georgien und dem 0:6 gegen Spanien in Bulgarien mit 6:1 (1:1) ihren ersten klaren Sieg in der laufenden WM-Qualifikation gefeiert. Die Mannschaft von Vincenzo Montella dominierte vor allem nach der Pause, als sie den Gastgeber mit druckvollem Spiel und hoher Effizienz überforderte.

Die Tore erzielten Arda Güler (11.), Kenan Yildiz (51., 56.), Mehmet Celik (65.) und Irfan Kahveci (90.+). Das bulgarische Tor ging auf das Konto von Kiril Kirilov (13.), dazu unterlief Popov (49.) ein Eigentor. Yildiz war insgesamt an drei Treffern direkt beteiligt, auch Real Madrids Güler überzeugte mit drei Scorerpunkten.

Die Aufstellungen:

Bulgarien: Mitow - Popow (64. Turitsov), Bozhinow, P. Hristov, Petrow - Chochev (72. Krastew), K. Stoyanow, Kraew - Kirilow (73. Petkow (65. Dimitrow)), Despodow (65. Mintschew), M. Petkow

Trainer: Aleksander Dimitrov

Türkei: Cakir - Celik, Demiral (83. Akaydin), Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu (64. Özcan), Kökcü - Güler (69. Uzun) - Aydin, Aktürkoglu (83. Gül), Yildiz (64. Kahveci)

Trainer: Vincenzo Montella

Schiedsrichter: Luis Miguel Branco Godinho (Portugal)

Kommentator: Adrian von der Groeben