Die Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Durch das 6:0 gegen die Slowakei in Leipzig sicherte sich die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Teilnahme an der Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada.

Woltemade eröffnet Torreigen

Wieder einmal Nick Woltemade machte mit dem 1:0 in der 18. Minute den Anfang. Serge Gnabry (29.) und der wie befreit aufspielende Leroy Sané mit gleich zwei Treffern (36. und 41.) stellten dann gegen hilflose Slowaken schon vor der Halbzeitpause die Weichen auf Sieg.

Nach der Pause erhöhten vor 40.120 Zuschauern dann noch Ridle Baku (67.) und DFB-Debütant Assan Ouedraogo (79.) zum 6:0-Endstand. Die Slowaken müssen als Gruppenzweiter nun in den Playoffs antreten. Die Ausscheidungsrunde im März mit zwei K.o.-Spielen bleibt Julian Nagelsmann durch den fünften Sieg in Serie erspart.

Die Aufstellungen:

Deutschland: Baumann – Kimmich (64. Baku), Tah, Schlotterbeck (64. Thiaw), Raum (72. Brown) - Pavlovic (46. Minute Felix Nmecha/Borussia Dortmund (25/6), Goretzka/Bayern München (30/67) - Sané/Galatasaray Istanbul (29/72), Gnabry/Bayern München (30/57), Wirtz/FC Liverpool (22/37) ab der 77. Minute Assan Ouédraogo/RB Leipzig (19/1) - Woltemade/Newcastle United (23/8)

Trainer: Julian Nagelsmann

Slowakei: Dubravka - Gyömber (46. Schranz), Skriniar, Obert, Hancko – Bero (24. Rigo), Lobotka, Duda (46. Satka) – Duris (82. Pekarik), Strelec (67. Bobcek), Sauer

Trainer: Francesco Calzona

Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)