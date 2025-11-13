Strahinja Pavlovic und Jude Bellingham in London am 13.11.25
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - England auch gegen Serbien makellos

England auch gegen Serbien makellos
    • 14.11.2025

    Siebtes Spiel in der WM-Qualifikation, siebter Sieg für England: Gegen Serbien setzt sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Wembley souverän mit 2:0 durch.

    Perfekte Bilanz ausgebaut: Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation auch das siebte Spiel gewonnen. Die bereits für die WM 2026 qualifizierten Three Lions von Trainer Thomas Tuchel siegten im Wembley-Stadion gegen Serbien glanzlos mit 2:0 (1:0).

    Bukayo Saka (28.) mit einem traumhaften Linksschuss und Eberechi Eze (90.) trafen zum Sieg für die Engländer, die auch im siebten Quali-Spiel ohne Gegentreffer blieben. Für Serbien platzte derweil der Traum von der WM: Das Team um den früheren Frankfurter Filip Kostic kann die Play-offs durch den 1:0-Sieg von Albanien in Andorra nicht mehr erreichen.

    Die Aufstellungen:

    England: Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Anderson (85. Wharton), Rice (65. Henderson), Saka, Rogers (65. Bellingham), Rashford (64. Eze) - Kane (65. Foden)
    Trainer: Thomas Tuchel

    Serbien: Rajkovic - Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic (77. Radonjic) - Gudelj (69. Samardzic), Lukic (76. Grujic), A. Zivkovic (77. Jovic), Ilic (39. Stankovic), Kostic - Vlahovic
    Trainer: Veljko Paunovic

    Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

