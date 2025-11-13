Perfekte Bilanz ausgebaut: Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation auch das siebte Spiel gewonnen. Die bereits für die WM 2026 qualifizierten Three Lions von Trainer Thomas Tuchel siegten im Wembley-Stadion gegen Serbien glanzlos mit 2:0 (1:0).

Bukayo Saka (28.) mit einem traumhaften Linksschuss und Eberechi Eze (90.) trafen zum Sieg für die Engländer, die auch im siebten Quali-Spiel ohne Gegentreffer blieben. Für Serbien platzte derweil der Traum von der WM: Das Team um den früheren Frankfurter Filip Kostic kann die Play-offs durch den 1:0-Sieg von Albanien in Andorra nicht mehr erreichen.

Die Aufstellungen:

England: Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Anderson (85. Wharton), Rice (65. Henderson), Saka, Rogers (65. Bellingham), Rashford (64. Eze) - Kane (65. Foden)

Trainer: Thomas Tuchel

Serbien: Rajkovic - Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic (77. Radonjic) - Gudelj (69. Samardzic), Lukic (76. Grujic), A. Zivkovic (77. Jovic), Ilic (39. Stankovic), Kostic - Vlahovic

Trainer: Veljko Paunovic

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)